شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مدة غياب أحمد نبيل كوكا عن الأهلى قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للنادى الأهلى للأشعة اليوم الأربعاء، للوقوف على حجم إصابته التى تعرض لها فى مباراة البنك الأهلى أمس الثلاثاء، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وشارك أحمد نبيل كوكا فى الجبهة اليسرى للأهلى بديلا للتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الذى حصل على راحة لمعاناته من إجهاد عضلى.

وغادر أحمد نبيل كوكا مباراة الأهلى مع البنك إثر تعرضه لشد فى العضلة الخلفية.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة الدورى بانتهاء مباراة المارد الأحمر مع البنك الأهلى بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويبدأ كولر دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته فى افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وذلك لكونها أهم مباراة فى البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره فى المونديال.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلى مع أوكلاند سيتى فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتى، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكى فى ربع النهائي.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.