شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته بدون راحة؛ استعدادا للسفر إلى المغرب؛ للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام مطلع الشهر المقبل.

وواصل الفريق تدريباته عقب الفوز الذى حققه أمس الثلاثاء على حساب البنك الأهلى، فى اللقاء الذى جمع الفريقين في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في ظل صعوبة المرحلة المقبلة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في "الجيم"، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف.