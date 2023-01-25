شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف موقف باهر المحمدى من مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى باز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن باهر المحمدى قلب الدفاع تعرض لإجهاد فى العضلة الخلفية، والتى على إثرها تم استبداله فى نهاية مواجهة الفريق أمام أسوان بالجولة الماضية.

وتابع "المحمدى سيخضع للراحة وسيكون جاهزاً فى لقاء الداخلية والمحدد له يوم الجمعة القادم ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز".

وأكمل طبيب الفريق "الجهاز الفنى بقيادة أحمد حسام ميدو يرفض بشكل نهائى إشراك أى لاعب حال عدم وصوله للجاهزية الكاملة".

ويحرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة ميدو على دراسة فريق الداخلية بالفيديو من أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

وحذر الجهاز الفنى لاعبيه من خطورة الجانب الهجومى لفريق الداخلية، لاسيما أنه خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بصعوبة شديدة وفى الوقت القاتل.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها الخامسة مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 9 نقاط بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 6 مباريات خسر فى الأولى من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، ثم خسر من حرس الحدود بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق واخيراً تعادل مع أسوان سلبياً.

تعادل الإسماعيلى مع أسوان سلبيا خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المحلي.

المباراة شهدت تألق محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للمباراة الثانية على التوالى بعد تصديه لركلة جزاء.