شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة راحة اليوم من التدريبات لحين الاستقرار على خليفة طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، الفريق راحة 24 ساعة لحين عقد جلسة مع إدارة مسئولى الفريق السكندرى لإنهاء التعاقد بينهما وتوجيه الشكر له بعد الهزيمة من بيراميدز فى الدورى بهدفين مقابل هدف.

وينتظر طارق العشرى جواب الشكر وإقالته من تدريب سموحة، ليتمكن من قيادة فريق آخر فى بطولة الدورى، الأمر الذى جعله يرفض تقديم استقالته حتى الآن من الفريق بعد التصريحات المتبادلة بينه وبين فرج عامر رئيس النادى.

وأكد طارق العشرى أن مواجهة بيراميدز هى الأخيرة له مع الفريق السكندري، والتي انتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى.

وقال طارق العشرى: "أبلغت اللاعبين أن هذه المباراة هي الأخيرة لي مع الفريق واكتفيت بهذه المرحلة التي قدمتها مع سموحة، وانتظر جواب الشكر من إدارة نادى سموحة على هذه الفترة، ولو لم يتم توجيه الشكر لي سأتواجد في مران الفريق غدا استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة".

وأوضح طارق العشرى: "الجميع قدم ما عليه وكافح في الفترة الماضية، نلعب في حدود الإمكانيات المتاحة، ولو نظرنا على الفريق سنجد أن البدلاء جميعهم في سن صغير للغاية مواليد 2001 وكان هذا الهدف الذي كنا نعمل من أجله مع مجلس الإدارة".

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 16 ومصطفى فتحي في الدقيقة 56 ، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 30 يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 16 في المركز الـ 11 بالدورى.