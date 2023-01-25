عقب رحيله عن الزمالك .. هجوم ناري من شوبير ضد «فيريرا»

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق فيريرا المدير الفني السابق للزمالك عقب رحيله أمس.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن هزيمة الزمالك كانت مفاجئه وصادمة مشددا أن قرارات فيريرا امي كانت خاطئه وغير منطقية.

وأضاف شوبير أن بعض مراكز اللاعبين أمس كانت مثيرة للدهشة والاستنكار والتغيرات أيضا كانت سيئه مشددا أن رحيل فيريرا لم يكن مفاجئا على الإطلاق.

وتابع شوبير أن أمير مرتضي المشرف علي الكرة كان يرغب في بقاء فيريرا ولكن الهزيمة أمام غزل المحلة كانت حاسمة في قرار رحيل المدرب.

وأضاف شوبير أن فيريرا رحل و حقبته انتهت للابد مشددا أن يجب دعم أسامة نبيه المدير الفني الجديد خاصة وأنه مدرب جيد ويمتلك خبرات.