الامارات | تعرف على الجدول المعدل لبطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد انسحاب النفط العراقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، اليوم، الجدول المعدل لمنافسات النسخة الـ 32 من البطولة المقامة خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل على صالة نادي النصر، وذلك بعد اعلان نادي النفط العراقي عن انسحابه من البطولة.



وقررت اللجنة المنظمة اعتماد الفرق الخمسة التي أفرزتها القرعة الأسبوع الماضي في المجموعة الأولى، وهي منتخب الإمارات، وسترونغ جروب الفليبيني، والنصر الليبي، والوحدة السوري، ودينامو اللبناني، على أن تقتصر المجموعة الثانية بعد انسحاب النفط العراقي على أربعة فرق هي، فريقا الرياضي وبيروت اللبنانيين، وسلا المغربي، والإفريقي التونسي، بحيث تتأهل جميع فرق المجموعة الثانية إلى الدور ربع النهائي الذي يقام يومي الخميس والجمعة 2 و3 فبراير المقبل، ويلتقي فيه متصدر المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، ووصيفي المجموعتين مع ثالث المجموعة الأخرى.



واقتصرت مباريات اليوم الافتتاحي وفقاً للجدول الجديد على مباراتي المجموعة الأولى، على أن تنطلق المباراة الأولى في السابعة مساءً وتجمع النصر الليبي والوحدة السوري، متبوعةً في التاسعة بلقاء المنتخب الإماراتي أمام سترونغ جروب الفلبيني.