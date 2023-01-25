شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس كاراباو "كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة"، وتقام المباراة اليوم الأربعاء 25 يناير.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

و تأهل فريق مانشستر يونايتد، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس كاراباو، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق تشارلتون بثلاثية دون رد، في الدور ربع النهائي.

وشهد الساعات الماضية قيام الجهاز الفنى لفريق مانشستر يونايتد بحشد عناصره الهجومية، والمتمثلة فى ماركوس راشفورد- أنتوني إيلانجا- شولا شوريتيري- أليخاندرو جراناتشو، للتأكيد على أهمية تحقيق الفوز فى هذه المواجهة.

ويعيش مانشستر يونايتد فترة جيدة بعد احتلاله المركز الرابع فى ترتيب جدول المسابقة، بالرغم من الهزيمة الأخيرة، أمام الأرسنال بهدفين مقابل ثلاث أهداف.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق نوتنجهام فورست، اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كان فريق مانشستر يونايتد، قد نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس كاراباو، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق تشارلتون بثلاثية نظيفة، في الدور ربع النهائي