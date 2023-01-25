شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مبارة برشلونة ضد ريال سوسيداد فى ربع نهائى كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مبارة برشلونة ضد ريال سوسيداد فى ربع نهائى كأس ملك إسبانيا

وتأهل إلى ربع النهائى كل من إشبيلية وريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو وأوساسونا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد إلى جانب كل من برشلونة وريال مدريد.

وكانت القرعة قد وضعت كلًا من ريال مدريد وأتلتيكو فى مواجهة نارية في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما وقع برشلونة في مواجهة صعبة ضد ريال سوسييداد.

بلغ نادي برشلونة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا إثر اكتساح نظيره أتلتيكو سبتة بنتيجة 5-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "ألفونسو موروبي".

وتأهل برشلونة بشق الأنفس إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، على حساب مضيفه فريق إنتر سيتي من الدرجة الثالثة، بنتيجة 4 – 3.

بينما تأهل فريق ريال سوسيداد إلى دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه على حساب ريال مايوركا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي.

ويحتل نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 6 فقط.

ويعد برشلونة فهو أكثر نادي فاز بالبطولة عبر تاريخها، وكان آخر تتويج له بالمسابقة عام 2021، وهو كان الأخير للأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص البارسا.

ويدين برشلونة بالفضل للأسطورة ليونيل ميسي لاعتلاء قائمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة كأس ملك اسبانيا عبر التاريخ، ففي الفترة من 2009 إلى 2021 قاد ميسي الفريق للتتويج بهذه الكأس 7 مرات، أعوام (2009 و2012 و2015 و2016 و2017 و2018 و2021).

وتصل عدد مرات تتويج برشلونة بكأس ملك اسبانيا لـ 31 لقبًا، ويرجع اللقب الأول إلى عام 1910 عندما تغلب على فريق إسبانيول بنتيجة 3-2.