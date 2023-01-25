«فيريرا يرحل عن الزمالك» .. الشرط الجزائى المنصوص عليه 500 ألف دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن هناك طلبات مادية من جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك السابق.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية: “طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه في عقده مع اللقلعة البيضاء، وقيمته 500 ألف دولار، بعدما تمت إقالته”.

وأضاف: “كما طلب المدرب البرتغالى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار، رافضًا التنازل، قبل الرحيل ومغادرة مصر”.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن قراره بخصوص فيريرا والمؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفي نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول بالإضافة إلى حسين ياسر ومحمد صبري كمدربين مساعدين وتعيين محمود فايز محللا للأداء ، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفني لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيري للفريق والجهاز الفني الجديد.