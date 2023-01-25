شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى قائد الجبهة اليمنى فى الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ27 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد هانى، ظهير أيمن النادى الأهلى، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده رقم 27، حيث ولد محمد هانى فى 25 يناير عام 1996، وانضم لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ليواصل التألق قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالأهلى.

محمد هانى قدم مستويات متميزة منذ تصعيده إلى الفريق الأول، فى الدفاع والهجوم، واعتمد مدربو الأهلى على محمد هانى فى مركز الظهير الأيمن أو المدافع، واستطاع هانى أن يثبت فى كل مركز أنه على قدر المسئولية.

من أهم المميزات التى اكتسبها محمد هانى هو تطور مستواه البدنى وارتفاع خاصية الاندفاع البدنى والقدر على تنفيذ مهمة قطع الكرات من خلال التاكلينج، الذى يميز هانى عن بقية لاعبى الدورى، بالإضافة إلى إمكانيات خاصة يتمتع بها اللاعب فى العرضيات والمراوغة.

يملك محمد هانى مستقبلا وافرا قد يتجاوز العشر سنوات فى النادى الأهلى، إذا أثبت أنه قادرا على اللعب فى مركز الظهير الأيمن فى عهد المدربين المكلفين بالقيادة الفنية، فعامل السن من العناصر التى يرتكز عليها الأندية الكبرى لبناء مستقبل طويل الأمد.

واستعاد محمد هانى موقعه فى تشكيلة الأهلى بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية على التوالي.

وإجمالا شارك محمد هانى فى 250 مباراة مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 18498 دقيقة لعب سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 15 هدفا، وحصل على 31 كارت أصفر، وحصد مع المارد الأحمر خمسة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب بطولتين لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين، كما شارك مع منتخب مصر فى ثمانى مباريات دولية.