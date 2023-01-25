شكرا لقرائتكم خبر عن السيد أبو أمنة ينتظم فى تدريبات الطلائع اليوم لأول مرة استعداداً لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الأربعاء، السيد أبو أمنة الوافد الجديد لنادى طلائع الجيش فى تدريبات فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة أسوان بالدورى.

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع السيد أبو أمنة لاعب خط وسط بلدية المحلة لمدة خمسة مواسم لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع اللاعب على التعاقد فى حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة للطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ومصطفى الشامى رئيس نادى بلدية المحلة وحمادة علوى مدير الكرة بالفريق المحلاوى.

ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر الجمعة المقبلة على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتعادل الطلائع مع سيراميكا سلبياً فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

وأعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثلاثى محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

ووقع الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود، على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش في حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثلاثة لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.