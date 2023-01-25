شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: الأهلى تعلم درس الدورى.. وهذا طموحنا فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى استعدادات فريقه للسفر للمغرب لخوض منافسات كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "سنتوجه للمغرب السبت المقبل ودرسنا أوكلاند سيتى جيدا وهو فريق مميز ونسعى لتحقيق نتيجة طيبة أمامه".

وعن الدورى علق سامى قمصان "لا ننظر لشكل المنافسة على قمة الدورى ونركز فقط فى مبارياتنا ونسعى لتحقيق الفوز دائما وتعلمنا من درس الموسمين الماضيين جيدا".

وعن التدعيمات الشتوية علق مدرب الأهلى "لدينا لاعبون مميزون فى المنطقة الهجومية.. وسواء تم التدعيم فى يناير بمهاجم أو الاكتفاء بالموجودين فالفريق قادر على تحقيق الانتصارات".

وقال قمصان: الفريق حقق المطلوب أمام البنك الأهلى وحصد الثلاث نقاط ليستمر فى التربع على قمة ترتيب جدول الدورى، ونسير بخطى ثابتة فى جميع المباريات التى نخوضها فى البطولة أو كأس مصر، خاصة قبل السفر إلى المغرب، والاستعداد لكأس العالم للأندية التى تقام مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن مارسيل كولر المدير الفنى للفريق حرص على إراحة بعض اللاعبين، خاصة على معلول، ومحمد هانى وحسين الشحات، بسبب الإجهاد عقب المباراة الأخيرة أمام الزمالك.

وتابع "الفريق يغادر القاهرة يوم 28 يناير استعدادًا لخوض مباريات كأس العالم للأندية"، مؤكدًا أن الفريق لديه طموح كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة.