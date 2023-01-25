محمد الشامى ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى اليوم بعد جزع أربطة الركبة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة الداخلية بعدما أدى اللاعب أمس تدريبات استشفائية للتخلص من كدمة فى الركبة وجزع فى أربطة الركبة.

يحرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، على دراسة فريق الداخلية بالفيديو من أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

وحذر الجهاز الفنى لاعبيه من خطورة الجانب الهجومى لفريق الداخلية، لاسيما أنه خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بصعوبة شديدة وفى الوقت القاتل.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها الخامسة مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 9 نقاط بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 6 مباريات خسر فى الأولى من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، ثم خسر من حرس الحدود بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق واخيراً تعادل مع أسوان سلبياً.

تعادل الإسماعيلى مع أسوان سلبيا خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المحلي.

المباراة شهدت تألق محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للمباراة الثانية على التوالى بعد تصديه لركلة جزاء.