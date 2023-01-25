شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق والوافد الجديد للقلعة الحمراء من صفوف نادى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وذلك بناء على طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذى أشاد بقدرات اللاعب رغم مشاركته في مباريات قليلة.

وتعاقد الأهلى مع خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند في العقد يتيح للمارد الأحمر تحويل الإعارة لبيع نهائي مقابل 10 ملايين جنيه.

وعقد كولر جلسة مع لاعبه خالد عبد الفتاح أشاد خلالها بإمكانياته وقدراته بعد تألقه فى مباراة القمة أمام الزمالك خلال أول مباراة يشارك فيها بالتشكيل الأساسى بعد انتقاله للقلعة الحمراء.

وأثنى كولر على المستوى الذى ظهر عليه خالد عبد الفتاح فى مباراة القمة الأخيرة، بعدما قرر الجهاز الفني إشراكه أساسياً لتعويض الغيابات الكثيرة التى ضربت صفوف الفريق الأحمر.

ورغم معاناة الأهلي من غيابات كثيرة قبل القمة، خاصة فى مركزي الدفاع والوسط، لكن اهتدى كولر للدفع بعبد الفتاح أساسيا واللعب فى قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة، رغم أن مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن، ومع ذلك قدم مستوى طيبا للغاية ونال استحسان الجهاز الفني وجمهور الأهلي.