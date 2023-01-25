شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تعيينات رؤساء لجان بطولة أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مسئولو اتحاد الكرة تعيينات رؤساء اللجان المنظمة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، للمجموعات الثلاثة القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وهي البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2023 بإندونيسيا.

ويتولى وليد العطار منصب مدير البطولة بينما يتولى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئاسة اللجنة المنظمة لمجموعة الاسكندرية فيما يتولي محمد شيحة مجموعة الإسماعيلية، والدكتور حاتم سرور لمجموعة القاهرة.

وتقام البطولة فى مصر خلال شهر فبراير المقبل، بمشاركة 12 منتخبا هي: نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - أوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو بجانب مصر البلد المستضيف.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.