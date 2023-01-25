شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى وهانيا الحمامى تتأهلان لنصف نهائى بطولة الأبطال للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصرى نور الشربينى لاعبة سبورتنج وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة، إلى الدور نصف النهائى، ببطولة الأبطال أو بطولة "توك" للاسكواش، والتى تستضيفها نيويورك خلال الفترة بين 18 إلى 26 يناير الجارى كأول بطولة بفئة البلاتينينوم فى عام 2023، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

بذلك تلحق نور الشربينى وهانيا الحمامى بالثنائى المتأهل أمس مروان الشوربجى ونوران جوهر، لتحجز مصر 4 مقاعد فى نصف النهائى.

وجاءت نتائج المصريين فى منافسات اليوم الثانى من الدور ربع النهائى كالتالى..

- فوز نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-13, 11-5.

- هزيمة طارق مؤمن أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 49 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-7, 11-6.

- فوز هانيا الحمامي على الانجليزية جيانا كيندي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-6, 12-10, 11-3.

- هزيمة فارس الدسوقي أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 50 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 12-10, 11-3, 11-6.