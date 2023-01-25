الزمالك يسابق الزمن لحسم الصفقات الشتوية خلال ساعات

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القاهرة - سامية سيد - وقال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إن مواجهة الفريق الأبيض التى أقيمت مساء اليوم الجمعة كانت صعبة، لافتا إلى أن فريقه استطاع تنفيذ المطلوب والظفر بنقاط المباراة الثلاث، رغم الظروف والصعوبات التى تعرض لها اللاعبون فى المباراة.

وأكد أمير، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sport2"، أن كل مباراة يخوضها الفريق الأبيض يقترب فيها من شخصيته القوية التي ظهر عليها في الموسم الماضى، مشيرا إلى أن الفريق لم يقدم مستوى جيدا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثانى مع التغيرات اختلفت الأمور.

وأوضح المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك أن الفريق لم يثبت تشكيل أو طريقة لعب حتى الآن؛ بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفريق من غيابات وإصابات، متمنيا أن يدخل اللاعبين في "الفورمة" خلال الأيام المقبلة.