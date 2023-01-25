شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود مدربًا عامًا فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الزمالك تعيين أحمد عبد المقصود مدربًا عامًا للفريق بناء على رغبة أسامة نبيه المدير الفنى الجديد للفريق بدلا من محمد صبرى الذى تم تعيينه مديرا فنيا لفريق 2003 بالنادى.

كان مسئولو الزمالك قاموا بتوجيه الشكر للبرتغالى فيريرا وجهازه المعاون بالكامل بعد الخسارة بالأمس أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة عشر للدورى.

وقامت إدارة الزمالك بتعيين جهاز محلى بقيادة أسامة نبيه وإسماعيل يوسف مديرا للكرة ومحمد صبرى وحسين ياسر مدربين وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى ، قبل أن يقوم أسامة نبيه بطلب تعيين أحمد عبد المقصود معه فى الجهاز المعاون وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادى الأبيض.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفنى الجديد مهمته عصر اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر فى الجولة السادسة عشر للدورى .