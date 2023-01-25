وسائل إعلام تكشف تفاصيل خطة الزمالك للهروب من الشرط الجزائي لـ فيريرا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مساء الثلاثاء، رحيل البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم، عقب النتائج السيئة التي قدمها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام غزل المحلة اليوم.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يخطر فيريرا بإقالته بشكل رسمي حتى الآن، في ظل الترتيب لجلسة خلال الساعات المقبلة لتسوية المستحقات الخاصة بالمدير الفني في ظل علاقته بنادي الزمالك.

وأشار الموقع إلى أن مجلس إدارة الزمالك، يعمل على حل الأمور بشكل ودي، ورحيل المدير الفني في مظهر يليق بتاريخه داخل النادي الأبيض.

ونقل الموقع عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن هناك شرطا جزائيا في عقد فيريرا، يقدر بثلاثة أشهر، ما يوازي 310 آلاف دولار، وسوف يتم التفاوض من أجل حصوله على شهر واحد أو شهر ونصف، بشكل ودي دون الدخول في قضايا، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها نادي الزمالك حاليا.

ورحل فيريرا عن تدريب الزمالك، تاركًا الفريق بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى تأهل الفارس الأبيض إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما ودع الزمالك بطولة كأس مصر للموسم الماضي من نصف النهائي، بعدما خسر أمام بيراميدز بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يشار إلى أن الزمالك خسر أمام غزل المحلة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد المحلة مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من عمر مباريات الدوري المصري الممتاز.

وعقب المباراة، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في بيان له، استمرار أمير مرتضي مشرفًا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بالفريق الأول.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين أسامة نبيه مديرًا فنيا للفريق الأول، وتعيين كل من:

حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين.

محمود فايز محلل أداء.

استمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال محمود فايز محلل الأداء الأسبق لمنتخب مصر الأول في الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كولر: "تلقيت اتصالات خلال الأيام الماضية للعمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك كمدرب عام وليس كمحلل أداء."

وأضاف فايز: "الزمالك ناد كبير العمل به شرف لأي شخص، لكنني حاليًا مرتبط بتجديد الرخصة التدريبية الخاصة بي، الأمر الذي دفعني للاعتذار عن الكثير من العروض التي وصلت لي بالفترة الماضية."

وتابع: "هناك عروض أيضًا تأتي للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، والجميع يعلم أننا نعمل سويًا."

ويسعى الزمالك لإقناع محمود فايز، بالتواجد في الجهاز الفني لقيادة الزمالك في بطولة أفريقيا، أو ضم عنصر جديد للجهاز الفني يمتلك الرخصة التدريبية اللازمة.