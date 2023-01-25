ممنوع من التواجد في مباريات إفريقيا.. وسائل إعلام تكشف عن أولى صدمات أسامة نبيه في تدريب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "الوطن" عن أزمة ستحرم أسامة نبيه، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التواجد مع الفريق في مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بدءاً من مرحلة دور المجموعات المقررانطلاقها في شهر فبراير المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن أسامة نبيه لا يمتلك رخصة تدريب "PRO للمحترفين"، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وأضاف المصدر أن أسامة نبيه لن يتمكن من التواجد على دكة البدلاء لتوجيه لاعبي الزمالك، خلال مباريات الفريق الأبيض في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعدم حصوله على الرخصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الزمالك يبحث عن حل هذه الأزمة، خاصة أن بقية أفراد الجهاز الفني لا يمتلكون رخصة تدريبية تسمح لهم بالتواجد على مقاعد البدلاء في مباريات دوري أبطال أفريقيا، عدا محمود فايز محلل الأداء الذي اعتذر عن التواجد في الجهاز.

يشار إلى أن الزمالك خسر أمام غزل المحلة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد المحلة مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 15 من عمر مباريات الدوري المصري الممتاز.

وعقب المباراة، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك في بيان له، استمرار أمير مرتضي مشرفًا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بالفريق الأول.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين أسامة نبيه مديرًا فنيا للفريق الأول، وتعيين كل من:

حسين ياسر ومحمد صبري مدربين مساعدين.

محمود فايز محلل أداء.

استمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال محمود فايز محلل الأداء الأسبق لمنتخب مصر الأول في الجهاز الفني للأرجنتيني هيكتور كولر: "تلقيت اتصالات خلال الأيام الماضية للعمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك كمدرب عام وليس كمحلل أداء."

وأضاف فايز: "الزمالك ناد كبير العمل به شرف لأي شخص، لكنني حاليًا مرتبط بتجديد الرخصة التدريبية الخاصة بي، الأمر الذي دفعني للاعتذار عن الكثير من العروض التي وصلت لي بالفترة الماضية."

وتابع: "هناك عروض أيضًا تأتي للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، والجميع يعلم أننا نعمل سويًا."

ويسعى الزمالك لإقناع محمود فايز، بالتواجد في الجهاز الفني لقيادة الزمالك في بطولة أفريقيا، أو ضم عنصر جديد للجهاز الفني يمتلك الرخصة التدريبية اللازمة.