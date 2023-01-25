شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة الدورى ويدرس أوكلاند قبل افتتاحية مونديال للأندية والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ كولر دراسة مباريات فريق أوكلاند سيتى للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل ملاقاته في افتتاح مشوار الأهلى بكأس العالم للأندية والمقرر لها مطلع فبراير المقبل، وذلك لكونها أهم مباراة في البطولة لأن الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره في المونديال.
وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية وأسفرت عن مواجهة الأهلي مع أوكلاند سيتي فى الأول من فبراير المقبل، ثم يواجه المتأهل من هذه المباراة الافتتاحية مع فريق سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، 4 فبراير المقبل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة للأهلى مع ريال مدريد الإسبانى، حال تخطى أوكلاند سيتي، ثم التغلب عن فريق سياتل الأمريكي فى ربع النهائي.
وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.