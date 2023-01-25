شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يدخل دائرة الترشيحات لتدريب سيراميكا خلفا لـ أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام البدرى، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى، دائرة الترشيحات الفنية لخلافة أحمد سامى لقيادة فريق سيراميكا خلال الفترة المقبلة.

وقررت إدارة نادي سيراميكا توجيه الشكر إلى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق وأكدت إدارة نادي سيراميكا أنها اتفقت مع سامي على فسخ العقد بالتراضى، فى إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وكانت مباراة سيراميكا وطلائع الجيش انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدف فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا أن حكم الفيديو ألغى الهدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 17 فى المركز العاشر من عمر مسابقة الدورى، وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 15 فى المركز الـ 12.