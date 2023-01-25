شكرا لقرائتكم خبر عن سعيدو سيمبورى يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب سعيدو سيمبورى، لاعب الاتحاد السكندرى، من الرحيل عن صفوف سيد البلد إلى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق.

ويضع مسئولو الإسماعيلى الرتوش النهائية مع نظرائهم في الاتحاد السكندرى على صفقة الحصول على اللاعب سعيدو سمبوريه بعدما تم عرضه على الجهاز الفني للفريق الذى أبدى موافقته على التعاقد مع في الميركاتو الشتوى.

فى سياق مختلف، أثنى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، على مستوى محمود علاء، مدافع الفريق الساحلي، خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن محمود علاء لاعب يمتلك خبرة ولا يحتاج لتقييم.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى بقاء محمود علاء مع الاتحاد السكندري؛ لأنه لاعب كبير وجيد جدًا في الدفاع ومميز في الكرات الثابتة، وأتمنى أن يستمر على مستواه، ولكن ملف رجوعه إلى الزمالك ليس قراري وإنما هو قرار الإدارة".

وعن حقيقة مفاوضات الزمالك معه لقيادة الفريق الأبي ض خلفا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، قال زوران: "لم يتحدث معي أحد من مسئولي الزمالك خلال الفترة الماضية، ولدي تعاقد مع الاتحاد السكندري واحترمه وأسعى لتقديم أفضل أداء مع زعيم الثغر في المرحلة المقبلة".

وأكد زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مباراة حرس الحدود كانت صعبة، لكن اللاعبين كانوا رائعين وقدموا أداء مميزا وحققوا فوزا مهما بهدف مقابل لا شىء".

وأضاف مدرب الاتحاد السكندرى: "الكل يلعب من أجل الفريق والكل يعمل كثيرًا ويقدم تضحيات كبيرة من أجل الجمهور، وطموحاتي منذ اليوم الأول أن ننهي هذا الموسم بشكل أفضل من الماضي، سعيد بتحسن الآداء مباراة تلو الأخرى".

وتابع: "محمد محمود لاعب جيد جداً ويحتاج لمزيد من الوقت لكي يكون من اللاعبين المهمين لدينا في التشكيل الأساسي للفريق".

واختتم زوران تصريحاته قائلا: "أشكر جماهير الاتحاد السكندري على دعم الفريق وهم يمثلون اللاعب رقم 12، مشدداً على أن استمرار دعمهم لنا في المرحلة المقبلة أمر مهم".