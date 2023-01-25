الامارات | «إينوك» و«دلسكو».. «الذراع الأقوى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعبا شركتي «إينوك» و«دلسكو» بلقب بطولة مصارعة الذراعين التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية» التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا» والتي تقام على مختلف الملاعب في دبي حتى 31 مارس المقبل وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكت، سباق الطريق، والسباحة.