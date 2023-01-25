الامارات | بشرى خير لشباب الأهلي سببها «بطل الشتاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وحصل على لقب «بطل الشتاء» عقب نهاية مباريات الجولة الـ13 التي شهدت إثارة كبيرة ونتائج غير متوقعة أسهمت في ارتفاع قوة المنافسة على اللقب، إلى جانب صعوبة مهمة الأندية التي تسعى للابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وحصل «فرسان دبي» على لقب بطل الشتاء للمرة الرابعة منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، إذ يدعم الفريق تاريخياً فوزه باللقب في حال تصدره لائحة الترتيب بنهاية مرحلة الذهاب، وذلك بعدما فاز بالدوري مرتين في 2009 و2014 بعدما كان بطلاً للشتاء، بينما في 2020 تصدر «فرسان دبي» الترتيب وكان في طريقه للفوز باللقب، ولكن المسابقة لم تكتمل قبل نهايتها بست جولات لتداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وحقق شباب الأهلي الفوز خارج ملعبه على عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، ويستعيد الصدارة التي خسرها في الجولة الماضية لمصلحة الشارقة، بينما توقف رصيد «البرتقالي» عند 23 نقطة في المركز الخامس.

واستغل «فرسان دبي» تعثر المتصدر السابق الشارقة الذي تعادل مع النصر «المتجدد» بالصفقات الجديدة بهدف لكل فريق، ليرفع «الملك» رصيده إلى 27 نقطة ويتراجع إلى المركز الثاني، أما «العميد» استمر في المركز الـ12 بوصول رصيده إلى ثماني نقاط وتتواصل أزمة «الأزرق» في جدول الترتيب بتحقيقه انتصاراً واحداً في مرحلة الذهاب.

وأصبحت مرحلة الإياب على صفيح ساخن، بعدما عاد الوحدة إلى أجواء المنافسة بتحقيقه الفوز في الوقت القاتل على بني ياس بهدف دون رد، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، أما «السماوي» توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وحافظ الوصل على حظوظه في المنافسة على اللقب بتغلبه على خورفكان بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، أما «النسور» تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشر.

من جهته، تلقى الجزيرة صدمة قوية بخسارته أمام اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، ليبتعد «فخر أبوظبي» خطوة عن المنافسة بتوقف رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس، أما «النمور» رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

وحقق العين فوزاً صعباً على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، أما «الراقي» الذي توقف رصيده عند 13 نقطة في المركز 11، في المقابل غادر الظفرة المركز الأخير بفوزه على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الـ13، وتراجع «النواخذة» إلى المركز الـ14 برصيد أربع نقاط.

«الإمارات اليوم» أجرت استطلاعاً عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تساءلت فيه عن الأندية التي تحتاج إلى تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية للاستمرار في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين وملاحقة المتصدر والوصيف شباب الأهلي والشارقة، وتم رصد أربع إجابات هي أندية الوصل والوحدة والجزيرة والعين.

وخلال الاستطلاع الذي تفاعل معه 2041 مشاركاً أكد 45.5% أن العين الأكثر احتياجاً للتعاقد مع صفقات جديدة حتى ينافس على اللقب، بينما جاء في المركز الثاني الوصل بنسبة 20.5%، والجزيرة ثالثاً بنسبة 18.2%، والوحدة رابعاً بنسبة 15.9%.

من جهته، أكد المحلل الفني خالد عبيد، أن نتائج الجولة الـ13 لم تشهد أي مفاجآت، لافتاً إلى أن خسارة الجزيرة أمام اتحاد كلباء وتعادل الشارقة مع النصر لم يكونا مفاجأتين.

وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي استحق العودة إلى صدارة الترتيب، لافتاً إلى أن «فرسان دبي» خاض مباراته أمام عجمان بشغف كبير ورغبة في تحقيق الفوز، مشيداً بأداء «البرتقالي» الذي لعب المباراة بأكملها بـ10 لاعبين بعد طرد محمد إسماعيل عقب مرور 25 ثانية من بداية اللقاء.

وأشار إلى أن فوز اتحاد كلباء على الجزيرة لا يعد مفاجأة، مؤكداً أن «النمور» يقدّم مستويات رائعة منذ بداية الموسم، إلى جانب أن «فخر أبوظبي» تراجع مستواه في الفترة الماضية.

في المقابل، شدد على أن النصر «المتجدد» حقق نتيجة متوقعة أمام الشارقة، وفقاً للتعاقدات التي أبرمها «العميد»، مبيناً أن «الملك» خاض مباراة صعبة ونتيجة التعادل تُعد منطقية.

أما بالنسبة إلى استطلاع «الإمارات اليوم» أكد خالد عبيد أن شباب الأهلي والشارقة هما الأبرز حالياً في سباق المنافسة على اللقب، بينما أشار إلى أن التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية تشهد صعوبة كبيرة في انتداب لاعبين مؤثرين، وقال: «أرى أن الوحدة الأكثر توفيقاً بتعاقده مع البرازيلي بيريرا قادماً من الهلال السعودي، بينما أستبعد كلاً من الجزيرة والوصل من المنافسة على اللقب بسبب أنهما لا يسيران بنسق ثابت وهناك تذبذب في مستويات اللاعبين».

وختم تصريحاته بقوله: «العين يحقق الفوز ولكن من دون إقناع أو أداء قوي، وفي حال حالفه التوفيق في تدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد، إلى جانب تحسن مستوى الفريق يستطيع أن يعود إلى المنافسة على اللقب».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق ونتائج الجولة 13، يرجى الضغط على هذا الرابط.