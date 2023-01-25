الامارات | الكشف عن مسارات وقمصان طواف الإمارات 2023 للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات، عن المسار الرسمي والقمصان والجهات الراعية للنسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، الذي ينطلق من دبي وينتهي في أبوظبي، عبر أربع مراحل بمجموع 468 كيلومتراً، خلال الفترة من التاسع إلى الـ12 من فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات محمد سند القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخيلي، والرئيس التنفيذي للعمليات في آر سي إس لتنظيم الفعاليات فابريزو داميكو.

وتقام المرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات في التاسع من فبراير في دبي (ميناء راشد – ميناء دبي) لمسافة 109 كيلومترات، تليها المرحلة الثانية يوم الجمعة 10 فبراير التي تنطلق من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ لمسافة 133 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة «الجبلية» التي تقام يوم السبت 11 فبراير لمسافة 107 كيلومترات انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، ويختتم في أبوظبي يوم الأحد 12 فبراير انطلاقاً من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي عبر 119 كيلومتراً تتخللها العديد من المعالم البارزة في أبوظبي.

وأُعلن في المؤتمر الصحافي عن رعاة قمصان الطواف، (القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي، ويمثل نايلة البلوشي أول إماراتية تتسلق جبل ايفريس، والقميص الأبيض برعاية أبوظبي 360، ويمثل الشيخة موزة آل مكتوم، أول قائدة طيران تجاري في الإمارات، والقميص الأسود برعاية إكسبيرينس أبوظبي، ويمثل نورة المطروشي، أول رائدة فضاء عربية وإماراتية.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن المسار الرسمي والقمصان والرعاة للنسخة الخامسة من طواف الإمارات 2023، التي تبدأ من أبوظبي وتنتهي فيها، وتشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة بطول 17.2 كيلومتراً، ويمتد طواف الإمارات لهذا العام لمسافة 1.028 كيلومتراً عبر مراحله السبع، ويعبر الدراجون ضمن الحدث الذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير، أبرز المعالم الشهيرة والطبيعية في المنطقة.

وينطلق السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط في منطقة الظفرة يوم الإثنين 20 فبراير، عبر المرحلة الأولى التي تمتد لمسافة 151 كيلومتراً من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في أبوظبي في ميناء خليفة، ثم المرحلة الثالثة التي تقام يوم الأربعاء 22 فبراير انطلاقاً من شاطئ المظلات في الفجيرة ووصولاً إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة لمسافة 185 كيلومتراً، وينطلق المتسابقون في اليوم التالي الخميس 23 فبراير من الشندغة مروراً بأبرز معالم دبي ووصولاً إلى ميناء دبي لمسافة 174 كيلومتراً، وتقام المرحلة الخامسة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير لمسافة 182 كيلومتراً انطلاقاً من جزيرة المرجان ووصولاً إلى أم القيوين، تليها المرحلة قبل الأخيرة التي تقام يوم السبت الموافق 25 فبراير انطلاقاً من علامة وارنر برذرز وصولاً إلى كاسر الأمواج حيث تتخلل المرحلة أبرز معالم العاصمة أبوظبي لمسافة 166 كيلومتراً، ويصل طواف الإمارات لآخر مراحله ويقام في العين يوم الأحد الموافق 26 فبراير لمسافة 153 كيلومتراً انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد ووصولاً إلى قمة جبل حفيت.

وترعى الشركة العالمية القابضة القميص الأحمر، فيما ترعى القميص الأبيض نخيل، والأسود إكسبيرينس أبوظبي.

مراحل الطواف

■ المرحلة الأولى التاسع من فبراير (ميناء راشد – ميناء دبي لمسافة 109 كيلومترات).

■ المرحلة الثانية 10 فبراير (من قلعة الظفرة إلى المرفأ لمسافة 133 كيلومتراً).

■ المرحلة الثالثة 11 فبراير (من استاد هزاع بن زايد إلى جبل حفيت 107 كيلومترات).

■ المرحلة الأخيرة 12 فبراير (من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي 119 كيلومتراً).