الامارات | مدرب الظفرة: سنبني على نتيجة مواجهة دبا في المباريات المقبلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدرب الظفرة، الكسندر فيلسوفيتش، عن سعادته بفوز فريقه على دبا الفجيرة 2-1، أول من أمس، في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين.

مؤكداً أن فريقه سيعمل للاستفادة من هذه النتيجة، ويبني عليها في المباريات المقبلة.

وقال خلال مؤتمر صحافي: «المباراة كانت من المباريات الصعبة التي تزيد من قيمة الكرة الإماراتية». منوها إلى أنه تحدث إلى رئيس شركة الظفرة لكرة القدم عن صعوبة المباراة وأهميتها، وأن على الفريق أن يكثف استعداداته ليؤدي بصورة جيدة في المباريات المقبلة.

وقال فيلسوفيتش إن فريق دبا اختلف كثيراً عن ما كان عليه قبل التوقف، بسبب التغييرات التي أجراها الفريق، وإنه واجه مشكلة بسبب تغيير مدرب دبا، كونه لم يكن يعرف طريقة وأسلوب المدرب الجديد.

وأكد مدرب الظفرة أن فريقه سيبدأ مبكراً الاستعداد للمباراة المقبلة، وأنه سيأخذ كل مباراة من المباريات المقبلة على حدة، مثنياً على لاعبي الفريق المنضمين حديثاً، وهم البرازيلي تياغو، والبلغاري ميلانوف، مؤكداً أنهما لعبا بجدية، وأسهما في الفوز بالتسجيل والصناعة.

من جانبه، قال المدير الفني لنادي دبا الفجيرة، حسن العبدولي، إن فريقه عمل على الاستعداد مبكراً للقاء، وإن المواجهة كانت متكافئة، غير أن التوفيق كان لمصلحة الظفرة، متمنياً التوفيق للاعبي فريقه خلال المباريات المقبلة.