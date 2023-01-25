الامارات | رفض احتجاج الجزيرة وتثبيت فوز مليحة في كأس اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، أمس، رفض الاحتجاج المقدم من نادي الجزيرة على نتيجة مباراته، السبت الماضي، أمام فريق مليحة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لمرحلة الرجال، واعتماد فوز مليحة بنتيجة المباراة التي انتهت بالأشواط الإضافية بواقع (40-39)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (32-32).

واستندت لجنة المسابقات في قرارها رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الجزيرة إلى المادة رقم (3) من لائحة المسابقات، مع مراعاة مواد هذه اللائحة، باعتبار أن تقرير الحكم في ما يتعلق بنتائج المباريات وأحداثها ووقائعها وتصرفات اللاعبين والجهاز الفني والإداري هو الفيصل، على أن تصدر اللجنة قراراتها بموجب هذا التقرير دون الحاجة إلى أي أجراء، مع الأخذ في الاعتبار تقرير مراقب المباراة مكملاً لتقارير الحكام، وللجنة المسابقات الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات.

كما استندت اللجنة إلى المادة رقم (11/17) من القانون الدولي لكرة اليد، التي تنص على أن القرارات التي يصدرها الحكام أو مراقب المباراة تتم بناءً على مشاهدتهم للحقائق أو أحكامهم تكون نهائية.

وكان نادي الجزيرة تقدم، أول من أمس، باحتجاج رسمي مرفقاً بـ«فيديو»، مطالباً فيه بإعادة مباراة نصف النهائي التي أقيمت على صالة الشيخ راشد بن مكتوم في نادي الوصل، وامتدت ساعتين، في احتجاج تضمن عدم احتساب حكام اللقاء لهدف تم تسجيله في الوقت الإضافي الأول رغم اصطدام الكرة من الجهة الداخلية للقائم، وأن الـ«فيديو» الذي تقدم به النادي في احتجاجه يؤكد على صحة الهدف.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات في اتحاد اليد صالة خورفكان لإقامة المباراة النهائية لكأس نائب رئيس الدولة، وتجمع الأحد المقبل فريقي الشارقة ومليحة، على أن تقام مباراة الجزيرة والوصل لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت في 28 من هذا الشهر على صالة نادي مليحة.