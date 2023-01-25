الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع طارق أحمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط طارق أحمد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي النصر، ليصبح أولى صفقات «فرسان دبي» في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت الشركة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «شركة شباب الأهلي لكرة القدم تتعاقد مع لاعب الوسط طارق أحمد في صفقة انتقال حر تدعيماً لصفوف الفريق للمرحلة المقبلة».

وكان نادي النصر قد أعلن خلال فترة الانتقالات الحالية عن فسخ عقد طارق أحمد بالتراضي، إذ بدأ لاعب «فرسان دبي» مسيرته الكروية بفرق المراحل السنية بنادي الشارقة، حتى وصل إلى الفريق الأول، كما تدرّج ولعب في كل المنتخبات الوطنية حتى الفريق الأول، وانتقل في 2009 إلى الجزيرة ومنه إلى شباب الأهلي، ثم إلى النصر في 2013، واستمر معه حتى مغادرته الأسبوع الماضي.