الامارات | ماراثون مفتوح في جامعة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم ماراثون جامعة الشارقة الـ25 المفتوح للمجتمع الجامعي والمحلي، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع مكتب الاستدامة بهدف نشر الوعي بأهمية الرياضة في حياة الإنسان.

ويأتي الماراثون بوصفه أحد وسائل الجامعة لتنمية العادات الصحية ونشر ثقافة الوعي بأهمية الرياضة في مختلف أنواعها، والفوائد التي تعود على صحة الإنسان الذهنية والنفسية والجسدية، وكذلك إبراز دور الرياضة في الوقاية من العديد من الأمراض والمحافظة على صحة الإنسان في مختلف مراحل الحياة.