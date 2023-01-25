الامارات | الشارقة «النادي المضيف» والوحدة «الضيف» في جوائز الرابطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الثالثة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الشارقة، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي عجمان، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الوحدة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.