الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صفقة

كشف مقرّبون من مسؤول إداري بأحد أندية دوري المحترفين أن إدارة النادي تحاول إقناع مدرب الفريق بالموافقة على صفقة لاعب أجنبي ليكون بديلاً للاعب الأجنبي الحالي الذي تم التعاقد معه أخيراً، لكنه لم يقدم الإضافة المنشودة.

عقد

طلب لاعب بأحد أندية الوسط في دوري المحترفين من وكيل أعماله إيجاد عقد له في أحد الأندية الكبيرة على ألّا يقل الراتب الشهري عن 200 ألف درهم، كون أن هذا اللاعب اقترب من بلوغ سن الـ30، ويريد أن يحسن من وضعه المادي.

تطوير

اقترح إداري سابق في رياضة جماعية تنظيم بطولة رديفة للبطولات الرسمية التي ينظمها اتحاد اللعبة، وأبدى استعداده لتقديم أعلى درجات المساعدة لنجاحها، مؤكداً أن ابتعاده عن الساحة الرياضية لا يمنع من المساعدة في تطوير لعبته.