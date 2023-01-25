بعد فوز الأهلي وتعادل فيوتشر وخسارة الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيمت اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث واصل الأهلي سلسلة انتصاراته وتصدره لجدول ترتيب البطولة المحلية، فيما واصل الزمالك مسلسل السقوط بالهزيمة امام غزل المحلة.

ونجح بيراميدز في تحقيق فوزا هاما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف. أحرز هدفي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 16 ومصطفى فتحي في الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وفي المباراة التي أقيمت الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، واصل الأهلي انتصاراته المحلية ونجح فى تعزيز رصيده ببطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على البنك بهدف نظيف..

سجل هدف الأهلي مهاجمه محمد شريف في الدقيقة 32.

وفي الجولة ذاتها، حقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد المحلة.

كما حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى المصرى البورسعيدى وفيوتشر في المباراة التي جمعتهما على ستاد السويس.

تقدم محمد رضا " بوبو " لاعب فريق فيوتشر لفريقه في الدقيقة 49 بينما تمكن مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 61 .

وبهذه النتائج، واصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 37 نقطة، وحلّ فيوتشر ثانياً برصيد 31 نقطة، وجاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، والمقاولون رابعاً برصيد 27 نقطة ثم الزمالك خامساً برصيد 26 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز: