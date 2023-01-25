شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: اكتفيت بما قدمته مع سموحة وودعت اللاعبين بعد مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن مواجهة بيراميدز هي الأخيرة لي مع الفريق السكندري، والتي انتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى.

وقال طارق العشرى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أبلغت اللاعبين أن هذه المباراة هي الأخيرة لي مع الفريق واكتفيت بهذه المرحلة التي قدمتها مع سموحة".

وأضاف مدرب سموحة: "انتظر جواب الشكر من إدارة نادى سموحة على هذه الفترة، ولو لم يتم توجيه الشكر لي سأتواجد في مران الفريق غدا استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة".

وأوضح طارق العشرى: "الجميع قدم ما عليه وكافح في الفترة الماضية، نلعب في حدود الإمكانيات المتاحة، ولو نظرنا على الفريق سنجد أن البدلاء جميعهم في سن صغير للغاية مواليد 2001 وكان هذا الهدف الذي كنا نعمل من أجله مع مجلس الإدارة".

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 16 ومصطفى فتحي في الدقيقة 56 ، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 30 يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 16 في المركز الـ 11 بالدورى.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 / 1، بينما جاء الشوط الثاني حماسيا، حيث نشط لاعبو الفريقين وكان فريق بيراميدز الأفضل ، فيما اعتمد فريق سموحة علي الهجمات المرتدة والتي نجح من خلال إحداها حسام حسن مهاجم الفريق في الحصول على ركلة حرة تسببت في طرد أسامة جلال مدافع بيراميدز في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ولكن حسم لاعبو بيراميدز المباراة بالخبرة ليحافظ الفريق السماوي على مركزه في جدول الدوري في المركز الثالث.