شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 24 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 / 1 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، منها الزمالك يوجه الشكر لفيريرا بعد الهزيمة من المحلة 1 / 2، والأهلي يفوز على البنك.

الزمالك يوجه الشكر لـ فيريرا.. وأسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وتعيين أسامة نبيه بديلاً له.وأعلن رئيس الزمالك قرار المجلس المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير:

الأهلي يفوز على البنك بهدف شريف ويعزز صدارته للدورى

واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية ونجح في "شحن" رصيده ببطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على البنك بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي.

أسامة نبيه يقود تدريب الزمالك غدا استعدادا لفيوتشر

يقود أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريب الفريق الجماعى غدًا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا.

كلاتنبرج يتقدم باستقالته رسميا لاتحاد الكرة

تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء. ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

غزل المحلة يهزم الزمالك 2 / 1 فى الدورى.. فيديو

حقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

التعادل 1/1 يحسم مباراة المصرى وفيوتشر بالدورى.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى المصرى البورسعيدى وفيوتشر في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد السويس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

تعرف على الجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة أسامة نبيه

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، بعدما استقر المجلس على إقالة البرتغالى جوسفالدو فيريرا عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1.