شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 24/ 1/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى، اليوم، الثلاثاء، الموافق 24/ 1/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الأهلي يفوز على البنك بهدف شريف ويعزز صدارته للدورى، كولر: سعيد بالفوز.. وهدفنا الانتصار فى كل المباريات.

الأهلي يفوز على البنك بهدف شريف ويعزز صدارته للدورى.. صور

واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية ونجح فى تعزيز رصيده ببطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على البنك بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي.

خالد عبد الفتاح أفضل لاعب فى مباراة الأهلي والبنك بالدوري

حصل خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي، وقدم خالد عبد الفتاح أداء مميزًا للغاية، وكان له دور في الفوز الذي حققه الفريق عن جدارة وعزز به صدارته للدوري.

كولر: سعيد بالفوز على البنك الأهلي.. وهدفنا الانتصار فى كل المباريات

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات هي التي تحسم مسابقة الدوري، خاصة أن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 24-1-2023

واصل فريق الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 24-1-2023 برصيد 37 نقطة وحل فيوتشر ثانياً برصيد 31 نقطة وجاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، والمقاولون رابعاً برصيد 27 نقطة ثم الزمالك خامساً برصيد 26 نقطة.

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