شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: حكام مباريات اليوم نجحوا رغم استقالة كلاتنبرج المفاجئة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن التحكيم قدم مردودا جيدا فى ليلة استقالة كلاتنبيرج المفاجئة فى اللقاءات الأربعة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري الممتاز.

وتابع عقل في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365، أن مباراة فيوتشر والمصري التي أقيمت ظهر اليوم وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما بقيادة تحكيمية لحكم الدرجة الأولى هشام الفلال، ظهر بمستوى جيد هو رفاقه خلال فعاليات اللقاء، كما نجح عبد العزيز السيد في السيطرة على مواجهة المحلة والزمالك التي انتهت بفوز زعيم الفلاحين 2/1، واحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة للزمالك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، كما تعاون بشكل جيد الحكم مع رفاقه في إدارة اللقاء.

وأشار عقل إلى أن الدولي المخضرم محمد الحنفى نجح في الاختبارات التي تعرض لها خلال إدارته لمباراة سموحة وبيراميدز، والتي انتهت بفوز الأخير 2/1 في لقاء شهد طردا وحيدا من نصيب أسامة جلال لاعب بيراميدز في الدقيقة 83، في الوقت الذى أشهر الحكم 5 إنذارات واحتسب 34 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب.

وأضاف عقل أن الغندور الصغير أشهر البطاقة الصفراء للاعتراض بشكل غير لائق في وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في الدقيقة 36 من عمر لقاء الأحمر مع البنك الأهلى، الذى أقيم مساء اليوم، وانتهى بفوز الأهلى بهدف نظيف، كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء الذى شهد تدخل الحكم بالصافرة، واحتسب 28 مخالفة على الفريقين، وأشار المساعدان إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب طبقا للبروتوكول، في الوقت الذى بذل الحكم الرابع في مباراتي الأهلى والبنك والمحلة والزمالك جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية التي شهدت اعتراضات من الأجهزة.