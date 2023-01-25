شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 24-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 24-1-2023 أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الأهلى مع البنك الأهلى، والزمالك مع غزل المحلة، وواجه سموحة نظيره بيراميدز، والتقى فيوتشر مع المصرى.

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 16 ومصطفى فتحي في الدقيقة 56 ، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 30 يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 16 في المركز الـ 11 بالدورى.

واصل فريق الأهلي انتصاراته المحلية ونجح فى تعزيز رصيده ببطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على البنك بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي.

سجل محمد شريف هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 32 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 37 نقطة ويتربع على قمة الدوري، فيما يتجمد رصيد البنك عند النقطة 12 ويحتل المركز السادس عشر.

حقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة 23 فى المركز السابع، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات مقابل 4 تعادلات و4 هزائم وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17.

وتوقف رصيد الزمالك عند الـ 26 نقطة فى المركز الخامس، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى المصرى البورسعيدى وفيوتشر في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد السويس ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

تقدم محمد رضا " بوبو " لاعب فريق فيوتشر لفريقه في الدقيقة 49 بينما تمكن مروان حمدى مهاجم فريق المصرى البورسعيدى من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 61 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة بينما حصد فريق فيوتشر المركز الثانى برصيد 31 نقطة .