شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 24/ 1/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 24/ 1/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، خسارة الفريق من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1، وتوجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، وتعين أسامة نبيه بدلاً منه.

غزل المحلة يهزم الزمالك 2 / 1 فى الدورى.. فيديو

حقق فريق غزل المحلة فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يوجه الشكر لـ فيريرا.. وأسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، توجيه الشكر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وتعيين أسامة نبيه بديلاً له.وأعلن رئيس الزمالك قرار المجلس المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني والذي اتخذه أول أمس في اجتماعه الأخير:

تعرف على الجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة أسامة نبيه

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، بعدما استقر المجلس على إقالة البرتغالى جوسفالدو فيريرا عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 2 / 1.

أسامة نبيه يقود تدريب الزمالك غدا استعدادا لفيوتشر

يقود أسامة نبيه، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريب الفريق الجماعى غدًا الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بعدما تولى المهمة خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا.

محمود فايز يعتذر عن التواجد فى الجهاز الفنى للزمالك

أكد محمود فايز، المدرب السابق للمنتخب الوطنى، أنه اعتذر عن قبول مهمة محلل الأداء في جهاز أسامة نبيه المدير الفني الجديد للزمالك.

ماذا قدم فيريرا مع الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء؟