شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: حققنا المطلوب أمام البنك الأهلي.. ونسير بخطى ثابتة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

وقال قمصان فى تصريحات له: الفريق حقق المطلوب أمام البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط ليستمر في التربع على قمة ترتيب جدول الدوري، ونسير بخطى ثابتة في جميع المباريات التي نخوضها في البطولة أو كأس مصر، خاصة قبل السفر إلى المغرب، والاستعداد لكأس العالم للأندية التي تقام مطلع الشهر المقبل.

وأضاف أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق حرص على إراحة بعض اللاعبين، خاصة علي معلول، ومحمد هاني وحسين الشحات، بسبب الإجهاد عقب المباراة الأخيرة أمام الزمالك.

وأوضح قمصان أن الأداء اليوم طبيعي بعد خوض مباراة كبيرة السبت الماضي، وذلك بسبب الحمل البدني الكبير في اللقاء.

وتابع: "الفريق يغادر القاهرة يوم 28 يناير القادم استعدادًا لخوض مباريات كأس العالم للأندية"، مؤكدًا أن الفريق لديه طموح كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.