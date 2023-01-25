شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: الفوز على البنك الأهلي خطوة مهمة قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مروان عطية، لاعب الأهلي، سعادته بالمشاركة في الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وذلك قبل أيام قليلة من المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز عن جدارة.

وقال مروان فى تصريحات له بعد المباراة، إنه سعيد للغاية بتواجده في النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يشعر بأنه غريب على النادي، وأنه منذ اليوم الأول له شعر كأنه في بيته، وما ساعده على ذلك المقابلة الجيدة من زملائه اللاعبين، الذين قدموا له كل الدعم خاصة محمد الشناوي قائد الفريق.

وتعليقًا على إمكانية المشاركة في كأس العالم للأندية برفقة الأهلي، قال مروان: "هذا بمثابة حلم كبير لي أن أنضم للأهلي وأشارك مع الفريق بعد أقل من أسبوعين في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية، ستكون لحظات مميزة بالنسبة لي ولم أكن أحلم بذلك وأن أساهم في إسعاد جماهير الأهلي".

وتابع: "أود أيضًا أن أشكر جميع أفراد عائلتي لأنهم السبب في ما وصلت إليه الآن، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الأهلي دائمًا".