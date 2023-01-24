جاريث بيل يشارك في بطولة جولف بعد اعتزاله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يهدر جاريث بيل أي وقت بعد اعتزاله كرة القدم، حيث أعلن مشاركته في بطولة «بيبل بيتش برو- آم» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن لاعب توتنهام وريال مدريد ومنتخب ويلز السابق اعتزاله كرة القدم مطلع هذا الشهر عقب المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، منهيا مسيرته اللامعة التي شهدت حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وأكد بيل (33 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سينضم للاعبين محترفين ومشاهير آخرين في بطولة الجولف التي تقام في كاليفورنيا، والتي تبدأ يوم 2 فبراير المقبل.

وكتب بيل «سعيد لإعلاني المشاركة في بطولة أيه تي تي بيبل بيتش برو- آم بداية الشهر المقبل! هيا بنا».

ولن تكون مشاركة بيل مفاجئة نظرا لحبه الكبير لهذه الرياضة، والتي أثار حفيظة مشجعي ريال مدريد بسببها في الماضي عندما وقف في مباراة دولية وهو يحمل علم مكتوب عليه «ويلز. جولف.مدريد. بهذا الترتيب».

ومن بين المشاهير الآخرين الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة كل من الممثلين بيل موراي وجيسون بيتمان، إضافة إلى آرون رودجرز الظهير الرابع لفريق جرين باي باكرز، المنافس بدوري كرة القدم الأمريكية.