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جاريث بيل يشارك في بطولة جولف بعد اعتزاله

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- بواسطة أيمن الوشواش - لم يهدر جاريث بيل أي وقت بعد اعتزاله كرة القدم، حيث أعلن مشاركته في بطولة «بيبل بيتش برو- آم» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن لاعب توتنهام وريال مدريد ومنتخب ويلز السابق اعتزاله كرة القدم مطلع هذا الشهر عقب المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، منهيا مسيرته اللامعة التي شهدت حصوله على لقب خمس مرات.

وأكد بيل (33 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سينضم للاعبين محترفين ومشاهير آخرين في بطولة الجولف التي تقام في كاليفورنيا، والتي تبدأ يوم 2 فبراير المقبل.

وكتب بيل «سعيد لإعلاني المشاركة في بطولة أيه تي تي بيبل بيتش برو- آم بداية الشهر المقبل! هيا بنا».

ولن تكون مشاركة بيل مفاجئة نظرا لحبه الكبير لهذه ، والتي أثار حفيظة مشجعي بسببها في الماضي عندما وقف في مباراة دولية وهو يحمل علم مكتوب عليه «ويلز. جولف.مدريد. بهذا الترتيب».

ومن بين المشاهير الآخرين الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة كل من الممثلين بيل موراي وجيسون بيتمان، إضافة إلى آرون رودجرز الظهير الرابع لفريق جرين باي باكرز، المنافس بدوري كرة القدم الأمريكية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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