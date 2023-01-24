بايرن ميونخ يستعيد ماني

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ونشر حساب العملاق البافاري على «تويتر» فيديو، يظهر خروج ماني إلى ملعب التدريبات المحاط بالثلوج، وهو يقول أمام الكاميرا: «إنه شعور جميل، العودة بعد عطلة جميلة وطويلة».وتعرض ماني لإصابة في ساقه اليمنى، خلال فوز بايرن 6-1 على ضيفه فيردر بريمن في 8 نوفمبر الماضي، وخضع لعملية جراحية حرمته من المشاركة مع بلاده في المونديال الذي انطلق بعد 12 يوما من الانتكاسة.
وقال مدرب بايرن، يوليان ناغلسمان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن ماني قد يعود «في موعد أبكر» من المتوقع، ما قد يجعله جاهزا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وأوضح، «إذا سارت الأمور على ما يرام، من الممكن أن يكون حاضرا للمشاركة ضد باريس»، مضيفا بأن هناك «فرصة ضئيلة لمشاركة ماني في لقاء الذهاب» في العاصمة الفرنسية في 14 فبراير المقبل، قبل لقاء الفريقين إيابا في ميونخ في الثامن من مارس.
ولن يشارك ماني مع بايرن، متصدر الدوري، ضد ضيفه كولن، اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ17 من البوندسليغا.
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