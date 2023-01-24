مودريك لاعب تشيلسي الأسرع في الدوري الإنجليزي

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السرعة ليست بالطبع سوى عنصر واحد من العناصر التي يجب أن يمتلكها أي لاعب حاليًا في كرة القدم، إلى جانب القوة واللياقة البدنية، وذكاء الملعب والمهارة في التعامل مع الكرة، ومع ذلك، فإن السرعة قد تكون عاملا مميزا لأي لاعب.النسخة الإنجليزية من «جول.كوم»، كشفت أن مودريك حاليا هو أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي، متفوقا على لاعبين أمثال إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، ومحمد صلاح، وداروين نونيز، ثنائي نادي ليفربول.
مودريك، الذي سجل ظهوره الأول مع تشيلسي أمام ليفربول، السبت، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، سرعة وصلت إلى 36.63 كلم/ساعة.
رقم مودريك أعلى بقليل من رقم نجم إيفرتون أنتوني جوردون، الذي بلغت سرعته القصوى 36.61 كلم/ساعة، وتبعه نونيز وهالاند، إذ بلغت سرعة الثنائي 36.53 كلم/ساعة و36.22 كلم/ساعة على الترتيب.
سرعة مودريك القصوى في موسم 2022-23 تقترب من أقصى سرعة في موسم 2021-22 من الدوري الإنجليزي، والتي بلغت 36.7 كلم/ساعة، وسجلها الألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي في ذلك الوقت، ومدافع ريال مدريد الحالي.
وفي الموسم نفسه، بلغ أقصى سرعة للنجم المصري محمد صلاح 36.6 كلم/ساعة، وجاء خلفه أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون، بسرعة بلغت 36.6 كلم/ ساعة.
من أسرع لاعب في الدوري الإنجليزي 2022-23؟
- ميخايلو مودريك 36.63 كلم/ساعة
- أنتوني 36.61 كلم/ساعة
- داروين نونيز 36.53 كلم/ساعة
- إرلينج هالاند 36.22 كلم/ساعة
- دينيس زكريا 36.09 كلم/ساعة
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