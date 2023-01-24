شوماخر يحث نوير على اعتزال اللعب الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث توني شوماخر حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم الأسبق مانويل نوير حارس ألمانيا الحالي على اعتزال اللاعب الدولي من أجل الحفاظ على مسيرته مع بايرن ميونخ.

وجذب نوير الأنظار إليه في ألمانيا منذ أن تعرض لكسر في الساق أثناء التزلج عقب نهاية بطولة كأس العالم. ويغيب اللاعب عن الفريق لنهاية الموسم واعتذر للنادي عن قراره بالتزلج.

واضطر بايرن ميونخ لشراء يان سومر من بوروسيا مونشنجلادباخ لملء الفراغ، كما قام بشكل مفاجئ بإقالة مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش، الصديق المقرب لنوير (36 عاما).

وقال شوماخر لصحيفتي «مونشنر ميركور» وتي زد أمس «بالنظر إلى الضغط والتوتر، لو كنت مكانه سأعتزل اللعب الدولي وسأركز على بايرن ميونخ»، مضيفا «يمكنه اللعب لناديه حتى سن الـ40 عاما».

وعجز نوير، الفائز بكأس العالم 2014، عن مساعدة المنتخب الألماني، الذي ودع بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

ونوير ليس الوحيد الذي يتواجد في مفترق الطرق.

مازال ألموث شولت، التي فقدت مركزها الأساسي في المنتخب الألماني للسيدات لميرل فرومس، تبحث عن نادي في أوروبا ولا تعطي أولوية للمنتخب الوطني في الوقت الحالي.

ومع ذلك، لن تعتزل حارسة المرمى اللعب الدولي، ومازالت تأمل أن تتواجد في الفريق المشارك في بطولة كأس العالم التي تقام في أستراليا ونيوزلندا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وقالت شولت، لاعبة فولفسبورج السابقة التي أصبحت أيضا محللة تليفزيونية مشهورة، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) «لا أرى سببا للعب في ألمانيا مرة أخرى في هذا التوقيت».

وأضافت «التجربة في الولايات المتحدة مع فريق أنجل سيتي كانت جيدة بالنسبة لي، ولكننا كنا بعيدين للغاية. الأطفال افتقدوا أقاربهم للغاية».

وأردفت «طموحي مع المنتخب الوطني ليس أولوية بالنسبة لي في هذا التوقيت. أنا على تواصل مع مدربة المنتخب وهي تتفهم موقفي للغاية. بالطبع ممارسة اللعبة شرط أساسي للعب في المنتخب الوطني».