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مذكرة لنشر الرياضة المجتمعية في مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، شهد وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة وشركة كدانة للتنمية والتطوير، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، ومدير فروع وزارة الرياضة المهندس تركي مهرجي.

وتهدف المذكرة التي تستمر 3 أعوام قابلة للتمديد، ووقعها مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد المجماج، إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد في نشر الرياضة المجتمعية، وإقامة فعاليات وبرامج وأنشطة رياضية مختلفة في مكة المكرمة، إلى جانب تنفيذ حلقات نقاش رياضية متخصصة ومشتركة بين الطرفين، في مختلف المجالات ذات العلاقة.

وتتضمن المذكرة تعزيز مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين، لتنفيذ كثير من البرامج والأنشطة في مكة المكرمة، وقياس تأثيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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