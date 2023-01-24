شكرا لقرائتكم خبر مذكرة لنشر الرياضة المجتمعية في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف المذكرة التي تستمر 3 أعوام قابلة للتمديد، ووقعها مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد المجماج، إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد في نشر الرياضة المجتمعية، وإقامة فعاليات وبرامج وأنشطة رياضية مختلفة في مكة المكرمة، إلى جانب تنفيذ حلقات نقاش رياضية متخصصة ومشتركة بين الطرفين، في مختلف المجالات ذات العلاقة.وتتضمن المذكرة تعزيز مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين، لتنفيذ كثير من البرامج والأنشطة في مكة المكرمة، وقياس تأثيرها.
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