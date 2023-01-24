رونالدو وروسي يغريان بوكا جونيورز وفلامنجو بالنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن يفتح فريق النصر، خلال الفترة المقبلة، جولة كروية حول الدول، أسوة ببعض الفرق العالمية التي تخوض تجاربها الكروية في مختلف بلدان العالم، بعد اكتساب الفريق الكروي الأول شهرة عالمية بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو ، الذي خاض أولى مبارياته الموسمية مع النصر في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام فريق الاتفاق.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النصر قد يواجه بوكا جونيورز، والتي يعززها وجود حارسه الأرجنتيني أغوستين روسي مع النصر، بعد انضمامه على سبيل الإعارة لـ6 أشهر بعد إصابة الكولومبي أوسبينا، إذ إن عقده يمتد مع النادي الأرجنتيني حتى نهاية يونيو 2023.

وكان أغوستين روسي اجتاز الفحوصات الطبية التي أجريت له، أمس، وبات جاهزا للقاء الاتحاد في كأس السوبر السعودي بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النصر سيواجه فلامنجو البرازيلي، في جولتة الجنوب الأمريكية، والتي ستحقق الإيرادات له.

ووصفت موندو ديبورتيفو الإسبانية البرتغالي كريستيانو رونالدو بالشخصية الأولى في المباراة، التي جمعت بين نجوم فريق موسم الرياض (الهلال والنصر) وباريس سان جيرمان، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي ومبابي ونيمار.

والذي نجح في تسجل هدفين: أحدهما من ركلة جزاء من أصل 4 أهداف سجله موسم فريق الرياض، في المواجهة التي اختير فيها كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب فيها.

وعرجت الصحيفة الإسبانية إلى تبادل بضع غمزات من الإعجاب المتبادل بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، (محط أنظار السعوديين) على وسائل التواصل الاجتماعي.

من ناحية ثانية، كشفت الصحيفة الإسبانية أن فريق المحامين للاعب النصر كريستيانو رونالدو، يخوضون معركة قانونية في إنجلترا، بسبب الاستيلاء على العلامة التجارية لسلسلة مطاعم للاعب في مانشيستر، و ذكرت صحيفة AS، وجود معركة قانونية معقدة مع 3 مطاعم و4 من مديريها، لاستخدام اسم كريستيانو رونالدو دون موافقته.