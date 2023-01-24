الروماني رادوي يعود مدربا عبر بوابة الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة نادي الطائي أخيرا إنهاء خدمات مدرب الفريق الأول البرتغالي بيدرو داكوستا (بيبا) والتعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي لقيادة الفريق فنيا فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الحالي، وجاء هذا القرار عقب سلسلة من النتائج والمستويات المخيبة لآمال جماهيره والتي عانى منها الطائي في الآونة الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي كان آخرها خسارته أمام نظيره الوحدة في مكة المكرمة بهدف وحيد.

وكان البرتغالي بيبا قد أشرف على تدريب فريق الطائي مطلع الموسم الرياضي الحالي، وقاد الطائي في 14 لقاء محققا معه (6) انتصارات، قبل أن يتعرض الفريق إلى ثلاث هزائم متتالية من أصل 8 هزائم أبقته مستقرا في موقعه كتاسع برصيد 18 نقطة، علاوة على خروجه أيضا من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نظيره الفتح بركلات الترجيح، ليصبح البرتغالي المدرب الرابع الذي تم الاستغناء عنه في الدوري بعد كل من مدرب فريق أبها البلجيكي سفين فاندنبروك، ومدرب فريق الوحدة البوسني برونو أكرابوفيتش إضافة إلى مدرب فريق العدالة التونسي يوسف المناعي.

يشار إلى أن الروماني ميريل رادوي يحمل الرقم (13) في سجلات المدربين الأوروبيين الذين دربوا الطائي، حيث سبقه (12) مدربا أشرفوا على قيادة الرمادي في مختلف المراحل والمواسم، كما يعتبر الروماني رادوي المدرب السادس الذي يقود الطائي من المدرسة الرومانية، بعدما سبقه أبناء جلدته كل من (أوزراك، ديمترو ايوان، أليكساندرو مالدوفان، إيزاك دوري، ليفيو كيبوتاريو، كلاوديو ليكونيسكي).

ويأمل الطائيون أن تكون تجربتهم الجديدة إيجابية بما تتوافق مع ما يحمله هذا المدرب الذي يخوض تجربته الفنية الأولى في الدوري السعودي بعد تجربتها كلاعب في فريق الهلال خلال الفترة من 2009- 2011م، لا سيما أنه سبق له تدريب فريق ستيوا بوخارست الروماني وفريق أرغيس بيتيشت الروماني، إضافة إلى إشرافه على تدريب منتخب رومانيا تحت 21 عاما وقيادته إلى قبل نهائي بطولة أوروبا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020م، علاوة على حصوله على جائزة أفضل مدرب في رومانيا للتطوير والأداء، قبل أن ينتقل بعدها إلى تدريب منتخب رومانيا الأول منذ نوفمبر 2019 وحتى 2021م..

المدرسة الأوروبية مع فريق الطائي في الدوري السعودي:

