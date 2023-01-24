شكرا لقرائتكم خبر النور والابتسام يتصدران ممتاز الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستطاع المتصدر فريق النور الفوز على نظيره الهدى بنتيجة (40 - 26)، وتمكن الابتسام من كسب حراء بنتيجة (43 - 19)، وانتصر الحزم على العمران (43 -21).ويتصدر فريق النور المجموعة الأولى بـ26 نقطة، ويأتي بعده الخليج ثانيا بـ21 نقطة، ثم الحزم في المركز الثالث بـ18 نقطة، والهدى في المركز الرابع بـ16 نقطة، ويحل الابتسام خامسا بـ11 نقطة، ثم العمران سادسا بـ5 نقاط.
وفي المجموعة الثانية، يتصدر فريق مضر الترتيب بـ25 نقطة، ويأتي الصفا ثانيا بـ21 نقطة، وبعده المحيط ثالثا بـ18 نقطة، ثم الترجي في المركز الرابع بـ14 نقطة، ثم القارة خامسا بـ10 نقاط، وبعده الهلال سادسا بـ8 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر النور والابتسام يتصدران ممتاز الناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.