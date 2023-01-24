النور والابتسام يتصدران ممتاز الناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت أندية (النور والحزم والابتسام) الانتصار في مواجهات الجولة الـ13 من دور المجموعات التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد، لدرجة الناشئين، للموسم الرياضي 2022-2023، التي أقيمت أمس.

واستطاع المتصدر فريق النور الفوز على نظيره الهدى بنتيجة (40 - 26)، وتمكن الابتسام من كسب حراء بنتيجة (43 - 19)، وانتصر الحزم على العمران (43 -21).

ويتصدر فريق النور المجموعة الأولى بـ26 نقطة، ويأتي بعده الخليج ثانيا بـ21 نقطة، ثم الحزم في المركز الثالث بـ18 نقطة، والهدى في المركز الرابع بـ16 نقطة، ويحل الابتسام خامسا بـ11 نقطة، ثم العمران سادسا بـ5 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، يتصدر فريق مضر الترتيب بـ25 نقطة، ويأتي الصفا ثانيا بـ21 نقطة، وبعده المحيط ثالثا بـ18 نقطة، ثم الترجي في المركز الرابع بـ14 نقطة، ثم القارة خامسا بـ10 نقاط، وبعده الهلال سادسا بـ8 نقاط.