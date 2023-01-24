8 إصابات عضلية عصفت بالزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني في الفريق الكروي الأول بنادي الهلال أزمة كبيرة بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم منذ معسكر الفريق في الصيف الماضي بمدينة برمنجهام الإنجليزية حتى آخر لقاء خاضه الفريق أمام العدالة في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي مما أثر على مستوى وأداء الفريق في بطولة الدوري وأفقده العديد من النقاط، في ظل منع الزعيم من التسجيل في الفترتين الصيفية والشتوية لهذا العام، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو. وعن أسباب كثرة الإصابات أكد أخصائي العلاج الطبيعي السابق بنادي الهلال الدكتور أسامة ناصر أن معظم الإصابات العضلية والشد العضلي عادة نتيجة الإرهاق من التمارين أو السهر أو تمارين الحديد أو قلة اللياقة بعد انقطاع عن التمارين لفترات طويلة أو حمل زائد بشدة خلال التمارين والحماس الزائد. وقد تكون نتيجة إصابات سابقة من قبل أو عدم الإحماء الكافي بالجو البارد أو نقص السوائل والأملاح بالجسم أو بعض منها أو جميعها، عادة يتم تشخيص كل لاعب على حدا وتعالج المشكلة حسب سبب الشد العضلي لعدم تكرارها. أبرز اللاعبين المصابين منذ انطلاق معسكر الهلال الصيف الماضي:





سلمان الفرج كدمة قوية في الساق غياب 6 أسابيع عن المعسكر.



متعب المفرج تأهيل رباط صليبي.



محمد القحطاني التواء بالمفصل 3 أسابيع.



سعد الناصر التواء بالمفصل 3 أسابيع.



جانغ هيون سو تمزق في العضلة الخلفية 3 أسابيع.



علي البليهي تمزق في العضلة الخلفية 5 أسابيع.



محمد البريك 3 أسابيع إصابة في عضلة الساق الخلفية.



سالم الدوسري 3 أسابيع أربطة المفصل.



محمد العويس إصابة في عضلة الكتف أسبوعين.



حمد اليامي شد عضلي أسبوع.



أودوين إيجالو شد عضلي أسبوعين.



ناصر الدوسري عضلة خلفية.



كويلار عضلة خلفية.



ياسر الشهراني إصابة حتى نهاية الموسم.

أسباب حدوث الإصابات الرياضية:

أسباب خارجية





سوء التنظيم وطريقة اللعب والتدريب وتمثل من 30-60% من الإصابات.



مخالفة القوانين وشروط الأمن وتمثل من 15-25% من الإصابات.



سوء الأحوال المناخية وتمثل من 2-6% من الإصابات.



السلوك غير السليم وتمثل 5-15% من الإصابات.



عدم الالتزام بالأوامر الطبية وتمثل 2-10% من الإصابات.



الأدوات والأجهـزة المستخدمة.



أسباب داخلية





حالات الإرهاق والإعياء الشديدة.



التغيرات في الحالة الوظيفية لأجهزة الجسم.



الإصابة السابقة والمتكررة.



عدم الاستعداد البدني للرياضي ونقص اللياقة البدنية.



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